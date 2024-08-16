ВОЙНА В Украине Не обновившие военно-учетные данные, не смогут получать права и регистрировать авто

2024-08-16 18:28

Военнообязанным мужчинам за рубежом, которые не обновили военно-учетные данные, не будут выдавать и обменивать водительские права и регистрировать транспортные средства. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров.

Согласно постановлению, гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, в отношении которых в Едином госреестре призывников, военнообязанных и резервистов отсутствует информация об обновлении персональных данных, не будут предоставляться следующие админуслуги:

прием документов для получения административных услуг по обмену водительского удостоверения, в том числе выданного впервые, или получение его после потери или похищения;

прием документов о госрегистрации (перерегистрации), снятии с учета транспортных средств.

Кроме этого, международные почтовые отделения не будут пересылать водительские удостоверения и свидетельство о регистрации транспортного средства.