ВОЙНА В Украине Не обновившие военно-учетные данные, не смогут получать права и регистрировать авто

2024-08-16 18:28

Военнообязанным мужчинам за рубежом, которые не обновили военно-учетные данные, не будут выдавать и обменивать водительские права и регистрировать транспортные средства. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров.

Согласно постановлению, гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, в отношении которых в Едином госреестре призывников, военнообязанных и резервистов отсутствует информация об обновлении персональных данных, не будут предоставляться следующие админуслуги:

  • прием документов для получения административных услуг по обмену водительского удостоверения, в том числе выданного впервые, или получение его после потери или похищения;
  • прием документов о госрегистрации (перерегистрации), снятии с учета транспортных средств.

Кроме этого, международные почтовые отделения не будут пересылать водительские удостоверения и свидетельство о регистрации транспортного средства.

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ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 2024-08-16 14:35
Тактическая авиация Украины переходит на стандарты полетов и ведения воздушного боя НАТО 2024-08-16 13:30