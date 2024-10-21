Жизнь Сколько стоит получить водительские права в Украине: детальный разбор расходов

2024-10-21 20:48

По данным "Экономической правды", получение водительского удостоверения в Украине обходится как минимум в 1242 гривны.

Это минимальная сумма, которую придется заплатить при условии успешной сдачи всех экзаменов с первой попытки.

Как сообщает издание, стоимость получения прав состоит из нескольких компонентов. В частности:

Теоретический экзамен стоит 250 гривен за каждую попытку.

Практический экзамен - 420 гривен за попытку.

Изготовление самого водительского удостоверения - 572 гривны, из которых 342 гривны - стоимость бланка, а 230 гривен - плата за услугу.

"Экономическая правда" отмечает, что эти суммы являются официальными платежами, которые оплачиваются в сервисных центрах МВД. Однако, если кандидату не удается сдать экзамены с первой попытки, общая стоимость увеличивается.

Важно отметить, что с 2023 года МВД отменило ограничения на количество попыток сдачи практического экзамена. Теперь кандидаты могут пересдавать экзамен неограниченное количество раз, но за каждую попытку придется платить отдельно.

Издание также обращает внимание на дополнительные расходы, которые могут возникнуть в процессе получения прав. Например, если кандидат решит сдавать практический экзамен на автомобиле автошколы, это будет стоить дополнительно 400-600 гривен - примерно столько же, сколько стоит одно практическое занятие.

Кроме того, "Экономическая правда" напоминает, что для допуска к экзаменам кандидатам нужно иметь медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством, стоимость которой не входит в указанную сумму 1242 гривны.

Издание подчеркивает, что новые правила сдачи экзаменов, внедренные МВД, направлены на минимизацию коррупционных рисков. В частности, введена видеофиксация на 360 градусов во время практического экзамена и отменены ограничения на количество попыток его сдачи.

Эти изменения, по информации "Экономической правды", имеют целью сделать процесс получения водительского удостоверения более прозрачным и справедливым, хотя и не влияют на официальную стоимость услуг сервисных центров МВД.