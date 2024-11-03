Жизнь Украинским водителям посоветовали обновить права: в чем причина

2024-11-03 10:30

В Главном сервисном центре МВД призывают украинцев, которые получили водительское удостоверение до 2013 года, рассмотреть вопрос его обновления. Об этом заявил заместитель начальника отдела внедрения электронных услуг Роман Бацец в интервью "Украинскому радио".

По словам должностного лица, основная проблема заключается в том, что граждане, которые имеют старые права, часто не могут воспользоваться полным спектром онлайн-услуг от сервисных центров МВД. Это связано с тем, что реестр транспортных данных был введён только с 2013 года, и он не содержит полной информации обо всех водителях Украины.

Бацец подчеркнул важность наличия цифровой фотографии в базе данных. Если в старых правах нет актуальной фотографии, граждане могут получить её из Единого демографического реестра через приложение "Дія".

"В некоторых случаях мы можем обменять водительское удостоверение даже через Дію, несмотря на то, что оно было выдано ранее", — объяснил чиновник.

Дополнительно сообщается, что права, выданные до 29 марта 2011 года, не имеют указанного срока действия. На данный момент водительские удостоверения действительны в течение 30 лет, за исключением тех, что выданы впервые — для них срок действия составляет 2 года.