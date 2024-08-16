Мир В Норвегии вступили в силу новые правила получения убежища и выплат для украинских беженцев

2024-08-16 19:31

В Норвегии уже вступили в силу обновленные правила регистрации украинских беженцев. Об этом сообщает Visit Ukraine

В 2024 году украинские переселенцы в Норвегии вполне могут получить 520 евро в месяц, в то же время они должны проживать в центрах приема беженцев и зарегистрироваться в Национальном центре регистрации.

Вместе с тем правительство страны стимулирует возвращение домой, выплачивая 1500 евро тем, кто решит вернуться.

Изменения в помощи для украинских беженцев:

  • в 2024 году в Норвегии нельзя получить временное альтернативное жилье;
  • украинцы, желающие получать выплаты и поддержку государства, должны проживать в центрах приема беженцев, а не в частном жилье.
  • норвежское правительство не покрывает расходы, связанные с домашними животными, прибывающими в центры беженцев;
  • для получения единовременной финансовой помощи в размере 8200 евро (367 401 грн) нужно прожить в Норвегии более года;
  • для получения временного убежища и помощи необходимо зарегистрироваться в Национальном центре регистрации.

После оформления временной защиты украинцы могут получить разрешение на трудоустройство. Самая большая база вакансий собрана на портале Arbeidsplassen. В случае, если лицо работает в стране, он автоматически становится членом Норвежской национальной страховой системы.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "Мир"

В Норвегии вступили в силу новые правила получения убежища и выплат для украинских беженцев

2024-08-16 19:31

фото + видео В роССии разбился Ту-22М3: появились новые подробности о судьбе экипажа

2024-08-15 21:37

Литва запрещает въезд всем зарегистрированным в Беларуси легковым автомобилям

2024-08-15 20:48

США предупредили Иран о последствиях атаки на Израиль: что может быть

2024-08-13 20:04
Все статьи раздела "Мир"

Мир

В Норвегии вступили в силу новые правила получения убежища и выплат для украинских беженцев 2024-08-16 19:31
фото + видео В роССии разбился Ту-22М3: появились новые подробности о судьбе экипажа 2024-08-15 21:37
Литва запрещает въезд всем зарегистрированным в Беларуси легковым автомобилям 2024-08-15 20:48
США предупредили Иран о последствиях атаки на Израиль: что может быть 2024-08-13 20:04