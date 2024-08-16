В Норвегии вступили в силу новые правила получения убежища и выплат для украинских беженцев

В Норвегии уже вступили в силу обновленные правила регистрации украинских беженцев. Об этом сообщает Visit Ukraine
В 2024 году украинские переселенцы в Норвегии вполне могут получить 520 евро в месяц, в то же время они должны проживать в центрах приема беженцев и зарегистрироваться в Национальном центре регистрации.
Вместе с тем правительство страны стимулирует возвращение домой, выплачивая 1500 евро тем, кто решит вернуться.
Изменения в помощи для украинских беженцев:
После оформления временной защиты украинцы могут получить разрешение на трудоустройство. Самая большая база вакансий собрана на портале Arbeidsplassen. В случае, если лицо работает в стране, он автоматически становится членом Норвежской национальной страховой системы.