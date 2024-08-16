Мир В Норвегии вступили в силу новые правила получения убежища и выплат для украинских беженцев

2024-08-16 19:31

В Норвегии уже вступили в силу обновленные правила регистрации украинских беженцев. Об этом сообщает Visit Ukraine

В 2024 году украинские переселенцы в Норвегии вполне могут получить 520 евро в месяц, в то же время они должны проживать в центрах приема беженцев и зарегистрироваться в Национальном центре регистрации.

Вместе с тем правительство страны стимулирует возвращение домой, выплачивая 1500 евро тем, кто решит вернуться.

Изменения в помощи для украинских беженцев:

в 2024 году в Норвегии нельзя получить временное альтернативное жилье;

украинцы, желающие получать выплаты и поддержку государства, должны проживать в центрах приема беженцев, а не в частном жилье.

норвежское правительство не покрывает расходы, связанные с домашними животными, прибывающими в центры беженцев;

для получения единовременной финансовой помощи в размере 8200 евро (367 401 грн) нужно прожить в Норвегии более года;

для получения временного убежища и помощи необходимо зарегистрироваться в Национальном центре регистрации.

После оформления временной защиты украинцы могут получить разрешение на трудоустройство. Самая большая база вакансий собрана на портале Arbeidsplassen. В случае, если лицо работает в стране, он автоматически становится членом Норвежской национальной страховой системы.