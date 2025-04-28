Мир Ситуация обостряется: Индия и Пакистан провели масштабные учебные ракетные стрельбы

2025-04-28 08:23

Военно-морские силы Индии провели учебные стрельбы противокорабельными ракетами на фоне обострения ситуации с Пакистаном. Соответствующий видеоролик опубликовала пресс-служба ВМС Индии на платформе Х.

"Корабли ВМС Индии осуществили многократные успешные противокорабельные стрельбы, чтобы проверить и продемонстрировать готовность платформ, систем и экипажа к выполнению высокоточных наступательных ударов на больших расстояниях", - сообщили в ведомстве.

В ВМС добавили, что готовы "в любое время, в любом месте и любым способом защитить морские интересы нации".

В свою очередь Вооруженные силы Пакистана опубликовали видео с учебными стрельбами баллистическими ракетами Nasr класса земля-земля.

"Не стоит недооценивать силу Вооруженных сил Пакистана. Баллистическая ракета "земля-земля" Nasr. Пакистан является ответственной ядерной державой, и наше оружие предназначено только для целей сдерживания", - заявили пакистанские военные.