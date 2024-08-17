ВОЙНА В Украине В ВСУ назвали направление, на котором замедлились бои после наступления на Курщину

2024-08-17 11:30


Украинские бойцы продолжают продвигаться в Курской области.

После прорыва ВСУ в Курской области Кремль вынужден опрокидывать туда дополнительные силы, чтобы сдержать наступление ВСУ.

Об этом сказал глава отделения коммуникаций 77-й отдельной аэромобильной бригады Виталий Быцак 24 канала.

По его словам, россияне перемещают силы из Купянского направления.

"Замечены опрокидывание вражеских сил, снятие резервов и отправка их на Курское направление", — говорится в сообщении.

Военный также рассказал, что захватчики намерены захватить Борову.

"Однако реализовать этот план им пока не по силам. Враг теряет много личного состава", — рассказал Бицак.

В то же время в ВСУ рассчитывали, что Курская операция оттянет с Востока и Юга гораздо больше сил, чем это произошло на самом деле.

Напомним, украинские бойцы продолжают продвигаться в Курской области. Вероятно, они уволили село Борки.

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