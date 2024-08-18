ВОЙНА В Украине фото ВСУ уничтожили еще один мост в Курской области

2024-08-18 15:15

Воздушные силы Украины в ходе наступления в Курской области уничтожили мост через реку Сейм в селе Званное, имевший для российских военных стратегическое значение. Об этом в субботу, 18 августа, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Курское направление. Минус еще один мост! Авиация Воздушных сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических возможностей, что существенно влияет на ход боевых действий", - написал он на своей странице в Facebook, а также опубликовал видео атаки.

Два моста из трех через реку Сейм уничтожены

Всего через пересекающую весь Глушковский район реку Сейм были проложены три моста - в Глушково, Званном и селе Карыж. При этом 16 августа стало известно, что переправа в Глушково, находящемся в восьми километрах от Званного, уничтожена. Таким образом, сейчас в этом районе остался только один мост через Сейм, по которому еще возможны поставки вооружений и продовольствия для российской армии.

Наступление ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины 6 августа начали масштабную наступательную операцию в Курской области. Это первое наступление такого рода с момента начала полномасштабной захватнической войны России против Украины в феврале 2022 года.

9 августа власти РФ ввели в Белгородской, Брянской и Курской областях "режим контртеррористической операции". 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что из района боевых действий были эвакуированы более 120 тысяч человек, и признал контроль ВСУ над 28 населенными пунктами региона.

По сообщению главкома ВСУ Александра Сырского, украинские военные в Курской области взяли под контроль 82 населенных пункта на площади 1150 кв. километров, продвинувшись на 35 км вглубь российской территории.