ВОЙНА В Украине В США уверены, что смелая операция ВСУ в Курской области может изменить ход войны

2024-08-20 10:26

Операция ВСУ в Курской области может изменить ход войны россии против Украины. Об этом заявил Сенатор США от штата Аризона Марк Келли в эфире телеканала CBS, передает Politco.



"130-тысяч россиян были вынуждены покинуть свои дома, и на данном этапе этого конфликта, я думаю, что украинцы сделали что-то непредсказуемое, что может действительно изменить ход развития этого конфликта", - сказал Келли.



Отвечая на вопрос, устраивает ли его то, что американское оружие сейчас используется на территории рф, Келли отметил, в настоящее время "он не против".



"На украинцев незаконно напал путин. Он намеренно убивает женщин, детей, стариков. Это было незаконное вторжение", - подчеркнул американский политик.



Келли также поддержал призывы к Белому дому по снятию всех ограничений для Украины на использование американского дальнобойного оружия. Он отметил, что некоторые ограничения уже были сняты, и США будут продолжать пересматривать условия предоставления Украине помощи, чтобы отвечать их потребностям на поле боя.



Американский политик также подчеркнул, что наступление Украины должно научить россиян, что диктатор путин не является защитником, которым он себя выставляет.



"Он всегда пытался охарактеризовать себя как того, кто намерен защитить россию. Я думаю, что его граждане видят результаты того, что он сделал в Украине, и сейчас они находятся в определенной опасности", - сказал Келли.