ВОЙНА В Украине Генштаб ВСУ назвал реальную цель военной операции в Курской народной республике

2024-08-20 14:32

Украинские воины продолжают активными действиями истощать боевой потенциал россии, в том числе во время операции в Курской области. Об этом говорится в сегодняшней сводке Генштаба ВСУ, опубликованной в Telegram.

Между тем, на фронте в Украине за минувшие сутки зафиксировали 158 боевых столкновений. При этом более трети из них приходится на Покровское направление, говорится в сообщении.

На самых горячих направлениях фронта ситуация наблюдалась следующая:

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия, в общей сложности произошло пять инициированных им боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 14. Силы обороны отражали атаки врага в районах Глушковки, Стельмаховки, Кругляковки, Синьковки, Андреевки и Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска остановили 11 атак противника в районах Грековки, Новосадового, Макеевки, Невского, Новосергеевки, Новоегоровки и Торского.

На Северском направлении Силами обороны отражены 10 атак неподалеку от Ивано-Дарьевки, Спорного и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении украинские воины свели на нет семь попыток противника прорвать нашу оборону в районах Ивановского и Андреевки Донецкой области.

На Торецком направлении враг пытался продвинуться вперед 24 раза. Действовал в районах населенных пунктов Северное, Нью-Йорк, Нелиповка, Железное и, активнее всего, возле Торецка. Где также нанес пять ударов девятью управляемыми авиабомбами.

На Покровском направлении наши защитники отразили 63 атаки. Больше всего - в районах Новогродовки, Михайловки и Воздвиженки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Невельское и Константиновка, где оккупанты 11 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

На Времовском направлении противник предпринял пять попыток захватить наши позиции недалеко от Водяного и Угледара Донецкой области.