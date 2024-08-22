ВОЙНА В Украине Воздушные силы показали видео уничтожение роССийских мостов в Курской области

2024-08-22 22:15

 

Воздушные силы Украины опубликовали видео боевой работы авиации управляемыми авиабомбами по двум мостовым переправам в 20 числах августа. Об этом сообщает в Telegram Воздушных сил командующий Николай Олещук.

"Летчики тактической авиации Воздушных Сил вместе с собратьями других родов и видов войск Сил обороны успешно разносят логистические сообщения в курской области. На видео – результат боевой работы авиации управляемыми авиабомбами по двум мостовым переправам в 20-х числах августа 2024! ", - подписал Олещук.

Как сообщали Українські Новини, ВСУ официально признали, что использовали западные ракетные системы внаступательной операции на территории Российской Федерации.

Ранее стало известно, что ВСУ уничтожили понтонную переправу, которую россияне соорудили через реку Сейм в Курской области после уничтожения трех мостов.

Спутниковые снимки показали, что российские военные построили две понтонные переправы через реку Сейм в Курской области, где ВСУ уничтожили два стационарных моста.

Между тем, российские пропагандисты и военные блоггеры жалуются, что уничтожение последнего из трех мостов через реку Сейм отрезало часть российской оккупационной армии на юго-западе Курской области.

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