ВІЙНА В Україні На Київщині гуманітарні авто для ЗСУ продавали через інтернет

2026-05-08 12:29

Подробиці затримання «благодійників» в Ірпені: гуманітарні авто для ЗСУ продавали через інтернет.

Прокуратура Київщини повідомила про підозру двом чоловікам, які під виглядом благодійної діяльності ввозили автомобілі з Польщі нібито для потреб армії, а потім продавали їх через інтернет та месенджери.

Йдеться зокрема про три авто: Jeep Commander, Kia Sorento та Volkswagen Touareg. Ввезені на підставі звернень благодійних організацій, вони так і не потрапили до ЗСУ.

1 травня в Ірпені під контролем правоохоронців зафіксували черговий факт продажу – фігуранти отримали 14 200 доларів США.

Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави у 266 240 грн. Слідство триває.