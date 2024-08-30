ВОЙНА В Украине В ЦРУ выяснили, когда рашисты попытаются отвоевать часть Курской народной республики

2024-08-30 20:34

Рашисты попытаются отвоевать часть Курской области, которую контролируют украинские военные, однако пока кремль сосредоточен на оккупации украинского Покровска. Об этом сообщил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн на конференции по вопросам национальной безопасности.



Коэн отметил, что, по оценкам США, Украина контролирует около 777 км в Курской области и к тому, военная операция Украины не демонстрирует никаких признаков ослабления.



"Украинцы, похоже, намерены удержать часть этой территории в течение определенного периода времени", - отметил замдиректора ЦРУ.



Коэн добавил, что можно быть уверенным, что Путин начнет контрнаступление на Курщине, но "это будет трудная борьба для россиян".



"путину придется столкнуться не только с тем фактом, что теперь на российской территории проходит линия фронта, с которой ему придется иметь дело; ему придется иметь дело с эхом в его собственном обществе. Это может немного изменить динамику войны", - сказал представитель ЦРУ.



Пока российские войска, как отметил представитель ЦРУ, сосредоточены на захвате Покровска - ключевого транспортно-логистического узла на востоке Украины.



"Впрочем, даже если россияне реализуют это наступление, выигрыш москвы будет минимальным. В конце концов ничего из этого не меняет игру в стратегическом смысле", - пояснил он.