ВОЙНА В Украине Петиция о снижении мобилизационного возраста в Украине набрала необходимые 25 тыс голосов

2024-09-03 08:25

Петиция к президенту по уменьшению мобилизационного возраста до 50 лет набрала необходимое количество голосов. Теперь его должен рассмотреть глава государства.

Автор петиции предложил уменьшить мобилизационный возраст в Украине с 60 лет до 50. По его мнению, это решение улучшит экономическое состояние в стране.

Петиция набрала уже 25 270 голосов из 25 тысяч необходимых. Согласно процедуре теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский. После этого на сайте появится ответ.

Напомним, Верховная Рада в начале сентября рассмотрит законопроект, запрещающий во время военного положения мобилизацию 18-25 летних.

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