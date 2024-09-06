ВОЙНА В Украине Латвия бесплатно передает для нужд ВСУ еще почти два десятка авто, конфискованных за пьянство

2024-09-06 20:34

Латвия бесплатно передаст Украине еще 18 автомобилей, конфискованных за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Delfi.

Общая предварительная рыночная стоимость передаваемых Украине 18 транспортных средств составляет 94 680 евро.

Отмечается, что более четверти этой суммы составляет Audi Q7 2017 года выпуска (предварительная рыночная стоимость 25 тыс. евро).

Напомним, в Латвии за вождение автомобилем водителем, в организме которого содержание алкоголя выше 1,5 промилле или наркотическое, психотропное, токсическое или иное опьянение, предусмотрена уголовная ответственность. Кроме штрафа конфискуется автомобиль.