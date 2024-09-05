Длительная воздушная тревога спровоцировала в Киеве транспортный коллапс

Воздушная тревога стала причиной того, что в Киеве возник транспортный коллапс. Об этом сообщили киевские Telegram-каналы.
В городе сейчас огромные очереди на общественный транспорт, на дорогах - масштабные автомобильные пробки.
В соцсети также выложили видео, где можно увидеть огромные очереди автомобилей и киевлян на остановках общественного транспорта.
После отбоя воздушной тревоги метро возобновляет нормальную работу станций и график движения поездов, сообщает Киевский метрополитен.
Для восстановления нормальных графиков поездов нужно 1-1,5 часа.
Из-за длительной воздушной тревоги на линиях метрополитена интервалы между поездами ориентировочно составляют:
Станции наземного участка открываются за 15-20 минут до прибытия первого поезда.