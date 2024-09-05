ВОЙНА В Украине Длительная воздушная тревога спровоцировала в Киеве транспортный коллапс

2024-09-05 11:34

Воздушная тревога стала причиной того, что в Киеве возник транспортный коллапс. Об этом сообщили киевские Telegram-каналы.

В городе сейчас огромные очереди на общественный транспорт, на дорогах - масштабные автомобильные пробки.

В соцсети также выложили видео, где можно увидеть огромные очереди автомобилей и киевлян на остановках общественного транспорта.

После отбоя воздушной тревоги метро возобновляет нормальную работу станций и график движения поездов, сообщает Киевский метрополитен.

Для восстановления нормальных графиков поездов нужно 1-1,5 часа.

Из-за длительной воздушной тревоги на линиях метрополитена интервалы между поездами ориентировочно составляют:

"красная" линия – 9-10 минут

"синяя" линия – 10 минут;

"зеленая" линия – 10 минут.

Станции наземного участка открываются за 15-20 минут до прибытия первого поезда.