Политика Трамп хочет изменить Конституцию США, чтобы ухудшить положение Камалы Харрис

2024-09-10 11:33

Кандидат в президенты США Дональд Трамп предлагает внести изменения в Конституцию, чтобы позволить Конгрессу объявить импичмент вице-президенту Камале Харрис за якобы "скрытие недееспособности" президента Джо Байдена. Об этом он заявил на митинге в Висконсине, сообщает Politico.

"Если вице-президент лжет или участвует в сговоре, чтобы скрыть недееспособность президента США - если вы делаете это, прикрывая президента США, это является основанием для немедленного импичмента и отстранения от должности, потому что это то, что они делали", - заявил Трамп.

Издание напоминает, что Трамп неоднократно обвинял Харрис и демократов в скрытии состояния здоровья Байдена.

Некоторые республиканцы в Конгрессе также призвали применить 25 поправку, чтобы устранить Байдена после дебатов. Эту же норму пытались использовать демократы против Трампа после бунта в Капитолии 6 января 2021 года.

 

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