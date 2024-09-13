Мир Литва срочно создает аналог украинской теробороны - мобилизованы тысячи граждан

2024-09-13 19:31

Литва мобилизовала 5,5 тысячи гражданских, желающих защищать государство в случае внешней угрозы. В мирное время они станут связующим звеном между населением и армией. Об этом сообщает Polskie Radio.



Больше всего добровольцев вызвалось в Вильнюсском регионе. Речь идет о более чем 2,5 тысячах человек.



Все 5,5 тысячи человек зарегистрировались в комендатурах или специальных офисах комендантов.



В сентябре добровольцы пройдут отбор, а затем приступят к специализированным тренингам. Первые занятия запланированы на октябрь. Добровольцев будут учить вести партизанскую войну, они будут изучать логистику и психологию.



Как указывают журналисты, комендатуры - это инициатива литовских властей по привлечению гражданского населения к защите страны. Во время войны комендатуры выполняют задачи, такие как борьба с диверсионными группами, защита объектов критической инфраструктуры, установка блокпостов и контроль за процессом эвакуации.