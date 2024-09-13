ВОЙНА В Украине ISW детально проанализировал действия рашистов в Курской народной республике

2024-09-13 12:29

Вражеские войска, вероятно, попытаются перерезать украинское выступление в Курской народной республике, прежде чем начать более организованную и хорошо оснащенную операцию по вытеснению ВСУ с российской территории. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В настоящее время российские войска проводят контратаки вдоль западного края украинского выступления в Курской области - на территории, в основном состоящей из полей и небольших населенных пунктов. Аналитики предположили, что россияне работают над созданием более тактически выгодных позиций во время начальных контратак перед тем, как начать более широкую контрнаступательную операцию против ВСУ, действующих северо-восточнее Коренево и вблизи Суджи.

Эксперты заметили, что сейчас непонятно, считает ли москва, что нынешняя российская группировка сил в Курской области может успешно оттеснить украинские силы из этого района.

кремль может также планировать перебросить дополнительные, более боеспособные российские подразделения из оккупированной части Украины для противодействия украинской операции в Курской народной республике, хотя и непонятно, когда он может осуществить такую ​​передислокацию.

"Было бы преждевременно оценивать влияние двух дней российских контратак на месячное украинское вторжение в Курскую область, особенно на фоне продолжающихся украинских трансграничных атак", - резюмировали в ISW.

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