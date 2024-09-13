Курьезы Трамп отреагировал угрозами на поддержку певицей Тейлор Свифт его соперницы на выборах

2024-09-13 14:35

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отреагировал на поддержку певицей Тейлор Свифт его соперницы Камалы Харрис на выборах 2024 года. Об этом сообщает The Hill.

В частности, он заявил, что артистка может "заплатить за это цену на рынке".

"Это был только вопрос времени. Она не могла поддержать Байдена, но она очень либеральный человек. Кажется, она всегда поддерживает демократов, и она, вероятно, заплатит за это цену на рынке", - сказал политик в интервью Fox & Friends.

При этом Трамп похвалил Бриттани Махомес, жену квотербека "Канзас-Сити Чифс" Патрика Махомеса, которая в прошлом месяце лайкнула пост в Instagram кандидата от Республиканской партии.

В 2020 году Свифт поддерживала президента Джо Байдена и подбадривала Харрис во время дебатов против тогдашнего вице-президента Майка Пенса. Она также открыто критиковала Трампа, заявляя, что он разжег "огонь превосходства белой расы и расизма".