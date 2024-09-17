ВОЙНА В Украине Украина может получить польские самолеты МиГ-29 - стали известны условия

2024-09-17 15:37

Украине нужны польские самолеты МиГ-29, однако для их передачи необходима помощь партнеров в вопросе воздушного патрулирования над Польшей. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время форума Ялтинской Европейской стратегии.

"У нас есть четкое понимание, что есть у наших партнеров, и какие решения для этого нужны. Я очень рад, что здесь с нами Радик Сикорский. Конкретно, мы нуждаемся в имеющихся у вас МиГах. А чтобы МиГ можно было поставить, необходимо нарастить возможности, в частности, ЕС, для патрулирования воздушного пространства над Польшей", - сказал Сибига.

Также он отметил важность поддержки Украины в энергетической сфере накануне "тяжелой зимы". "Те решения, которые сегодня будут приняты, помогут нам минимизировать возможные риски", – отметил Сибига.

Отдельно он подчеркнул, что Украина ожидает важных решений во время польского председательства в ЕС с 1 января 2025 года.

"Мы очень надеемся, что наши партнеры будут придерживаться логики открытия переговорных кластеров параллельно, а не один за другим. Именно параллельно. Мы очень рассчитываем на поддержку наших союзников по ЕС", – добавил глава МИД.

Перед этим Радослав Сикорский на пресс-конференции заявил, что Польша рассматривает возможность передачи самолетов МиГ-29. По его словам, если "союзники помогут нам с миссией воздушного патрулирования над Польшей, что сделает реализацию шага передачи возможным".

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