ВОЙНА В Украине В Украине могут увеличить количество забронированных от мобилизации работников

2024-09-16 19:15

Кабинет министров Украины допускает возможность увеличения объемов бронирования работников различных сфер от мобилизации.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время форума Ялтинской европейской стратегии.

На данный момент бронирование от мобилизации имеют более 900 тысяч человек в бизнесе. Шмыгаль подчеркнул, что правительство работает в тесной координации с военными, и мобилизация сегодня является приоритетом и вопросом выживания страны.

"Мы работаем исключительно в координации с нашими военными. Мобилизация сегодня — это приоритет, это выживание. Украинцы, украинский бизнес глубоко это понимают, и мы понимаем, что соблюдение баланса требует определенной координации между правительством, военными, украинским бизнесом", - заявил премьер.

Шмыгаль также сообщил о планах обновить систему бронирования для бизнеса в ближайшее время. Ключевым принципом при этом обновлении станет "воюй или работай".

"Важным принципом при этом обновлении является принцип воюй или работай. В воюющей стране нет другого пути, кроме как когда часть населения воюет и платит за нашу будущую победу своими жизнями, другая часть населения должна безусловно работать, наполнять бюджет, производить оружие, создавать все для того, чтобы поддержать тех, кто сегодня на передовой", - пояснил Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что этот принцип критически важен для выживания и победы Украины. Он также добавил, что правительство рассматривает возможность дальнейшего увеличения количества забронированных от мобилизации в бизнесе, но при условии соблюдения "математики мобилизации".

"У нас сегодня более 900 тыс. человек в бизнесе забронировано. Это важный показатель. Мы понимаем, что можем допускать еще большее количество забронированных в бизнесе, но при условии, чтобы была соблюдена полностью математика мобилизации", – подчеркнул Шмыгаль.