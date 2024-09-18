ВОЙНА В Украине Курская операция: враг остался без воды, провианта, боеприпасов и начал сдаваться в плен

2024-09-18 09:35

Украинские военные в Курской народной республике взяли в плен еще десятки бойцов вражеской армии. Видео опубликовал командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк.

"Курская операция. После 5 дней упорных боев враг остался без воды и боеприпасов. Как следствие - поднятие белого флага", - отметил он.

По словам Павлюка, в тот день отдельная механизированная Степная бригада Сухопутных войск взяла в плен 13 россиян, четверо из них получили серьезные ранения.

Напомним, в августе бойцы ВСУ в Курской области взяли в плен сотни российских солдат.