ВОЙНА В Украине ООН готова к миссии в части Курской области, подконтрольной ВСУ

2024-09-18 17:37



В ООН готовы развернуть гуманитарную миссию на подконтрольной украинским войскам части территории Курской области. Для этого организации потребуется разрешение России, сообщает Голос Америки со ссылкой на представителя ООН Стефана Дюжаррика.

Ранее МИД Украины официально обратился к ООН и Международному комитету Красного Креста с просьбой присоединиться к мерам гуманитарного реагирования в районах Курской области, которые находятся под контролем ВСУ.

В свою очередь официальный представитель Красного Креста Галина Балзамова в разговоре с РИА "Новости" заявила, что сотрудники организации готовы посетить занятые ВСУ регионы, но только при условии гарантий безопасности от обеих сторон конфликта.

Российские власти заявления ООН и Красного Креста не комментировали. Заявление МИД Украины Москва назвала провокацией. Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду что обе организации дадут "трезвую оценку" заявлений Киева.

На занятых ВСУ территориях Курской области, по разным оценкам, могут оставаться до тысячи мирных жителей.