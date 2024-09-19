ВОЙНА В Украине Расследовать военные преступления рашистов будет специально созданный международный трибунал

2024-09-19 12:30

В Вене состоялась 11 встреча Core Group по созданию специального трибунала по преступлению агрессии рф против Украины. Украинскую делегацию возглавила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая, сообщила пресс-служба ОП.



"По результатам работы участники достигли согласия по поводу общей концепции создания cпецтрибунала", - говорится в сообщении.



Ирина Мудрая отметила, что данное заседание стало ключевым для определения модели трибунала, который будет создан соглашением с Советом Европы. Участники Core Group перешли от общих вопросов формата спецтрибунала к обсуждению проекта его устава.



"Украинцы ждут восстановления справедливости. Мы не можем позволить себе медлить. Создание этого специального трибунала является моральной обязанностью для всего мира. Ведь речь идет не только об Украине. Речь идет о будущем международного права, верховенства права и глобального мира", - подчеркнула заместитель руководителя ОП.



Всего во встрече приняла участие 41 делегация. Все они подтвердили, что виновные в преступлении агрессии против Украины будут привлечены к ответственности, а также определили следующие шаги по созданию спецтрибунала.