ВОЙНА В Украине путин явно совершил военные преступления, — Байден о решении МУС

2023-03-18 08:43

 

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает оправданным решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина из-за военных преступлений. Об этом передает FREEДОМ со ссылкой на The New York Times.

“Я думаю, что это оправдано”, — сказал американский лидер в общении с журналистами в Белом доме, комментируя решение суда Гааги.

Байден также отметил, что МУС не признан Штатами, однако ордер “является очень сильным аргументом”.

“Путин явно совершил военные преступления”, — заявил Байден.

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