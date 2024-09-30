Политика Ермак объявил, представят ли "план победы" самим украинцам

2024-09-30 16:05

План победы Зеленского содержит пункты, о которых враг не должен знать, отметил руководитель Офиса президента.

План победы Украины, который президент Украины Владимир Зеленский на минувшей неделе представил президенту США Джо Байдену, раскроют украинцам, но частично.

Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал в эфире информационного марафона. "Это план президента (Зеленского), и безусловно, как он пообещал, после презентации президенту Соединенных Штатов и партнерам, я думаю, что план будет презентован украинцам. Но могу вам сказать, что есть части - такие очень чувствительные, они являются закрытыми", - сообщил Ермак.

Он отметил, что все то, что становится публичным, слышат не только в Украине, но еще и это слышит враг:

"Некоторые детали этого плана являются закрытыми. Но, вы знаете, реализацию этого плана важно увидеть на вражеской территории и увидеть в результатах, победах наших военных, наших Вооруженных сил".

Он отметил, что украинцы поймут потребность нераскрытия некоторых частей плана победы.

Важные новости Украины - что сообщалось

На прошлой неделе Владимир Зеленский во время визита в США представил план победы кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Камале Харрис соответственно, действующему президенту Джо Байдену, членам Палаты представителей и членам Сената, а также лидерам других стран, которые посещали Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке.

Президент Украины объяснил американским лидерам каждый пункт плана победы. Теперь ожидается работа, "чтобы наполнить каждый шаг, каждое наше решение". График плана победы рассчитан на одобрение быстрых решений союзниками Украины в октябре-декабре.

12 октября Байден проведет встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии на уровне лидеров (формат "Рамштайн"). Ожидается, что на этой встрече будет рассматриваться план победы Украины.