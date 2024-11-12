Политика Financial Times: Трампа заинтересовали два пункты из Плана победы Зеленского

2024-11-12 16:05

Киев решил, что это прекрасная возможность продвигать свою позицию до того, как Трамп начнет продвигать свою по завершению войны.

Украина готовит "план победы" для администрации Дональда Трампа, предлагая потенциальные бизнес-сделки, доступ к ресурсам и размещение войск, чтобы повлиять на избранного президента США, известного прагматичным подходом к сделкам, пишет Financial Times.

По словам украинских и европейских чиновников, союзники Украины в Европе и США, включая высокопоставленных республиканцев, советовали, как лучше представить предложения, стимулирующие сотрудничество с Киевом, вместо остановки жизненно важной помощи стране. Предложения связаны с опасениями, что Дональд Трамп может быстро заключить мирное соглашение с Россией, которое фактически лишит Украину поддержки Запада.

"План победы" для Трампа

В "плане победы" Владимира Зеленского, составленном для Трампа, были изложены две ключевые идеи, которые представили Трампу на встрече в Нью-Йорке в сентябре. Одна из них - предложение заменить часть американских войск в Европе украинскими силами после окончания войны.

Вторая идея, разработанная сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, близким к Трампу, предусматривает разделение критически важных природных ресурсов Украины с западными партнерами.

По словам лица, знакомого со встречей, Трамп был "заинтересован" в этих пунктах.

Кроме того, украинские бизнес-лидеры обсуждают с правительством возможность предоставить Трампу полномочия "проверки инвестиций", что позволит ему контролировать, кто может инвестировать в Украину. Одна из идей, описанная как "ABC - кто угодно, кроме Китая", может быть привлекательной для Трампа, поскольку позволит заменить китайских поставщиков в Украине американскими.

"Продвигать свою идею на опережение"

Зеленский отметил, что имел "замечательный" первый телефонный разговор с Трампом после его переизбрания, но Киев опасается, что военная поддержка США может прекратиться, когда республиканец займет должность.

Европейские чиновники обеспокоены, что переговоры под руководством Трампа могут исключить их и повлиять на будущую безопасность Европы. Западные союзники воздерживаются от активной поддержки "плана победы", в частности относительно предложений принять Украину в НАТО и предоставить более современное вооружение. Лицо, участвующее в планировании сказала:

"Украина начала формулировать эти предложения летом, чтобы продвигать свою позицию до того, как Трамп успеет продвигать свою".

Украина надеется, что Трамп согласится с предложениями, специально разработанными для него, учитывая разочарование администрацией Байдена по военной поддержке.

Александр Мережко, председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады, назвал такой подход "мудрым шагом, чтобы показать, что Украина не является бременем для Запада".

"Трамп хочет быть победителем, а не побежденным. Чтобы стать победителем, ему нужно показать Путину его место", - добавил Мережко.

Алена Гетьманчук, директор киевского аналитического центра New Europe Center, отметила, что Зеленский должен продемонстрировать готовность к переговорам, однако он ограничен интересами страны и "ожиданиями украинского общества".

"Зеленский мог бы дать Трампу шанс стать лучшим миротворцем", - сказала она.

Киев рассматривает возможность смены своего посла в Вашингтоне, чтобы успокоить команду Трампа. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон выступил с призывом заменить Оксану Маркарову после ее встречи с демократами во время визита Зеленского на завод боеприпасов в сентябре. Дмитрию Кулебе предлагали эту должность, но он отказался.

Россия "открыта к диалогу"

Тем временем Путин высоко оценил идеи Трампа относительно возможного мирного урегулирования, отметив, что готов к переговорам с избранным президентом США до его вступления в должность.

Однако, по словам западных чиновников, Россия, вероятно, начнет переговоры с максималистской позиции, подобной той, которую занимала перед войной.

Дмитрий Тренин, профессор Московской высшей школы экономики, считает, что Россия "открыта для диалога", если Трамп предложит что-то, что будет отвечать интересам России в отношении Украины.

Западные официальные лица считают, что на этот раз Россия может использовать свое военное преимущество, чтобы получить дополнительные уступки.

"Путин захочет обсудить все вопросы НАТО за пределами самой Украины", - сказал бывший чиновник Кремля, добавляя, что "все сейчас работает в пользу Путина".

Кирилл Дмитриев, глава кремлевского инвестиционного фонда, который ранее вел кулуарные переговоры с окружением Трампа, выразил надежду на налаживание диалога. "Любой диалог лучше, чем отсутствие", - сказал он.

Однако мнимая близость Трампа к России может вызвать внутренние сложности в США.

"То, что мы получили от Трампа во время первого срока, было от кого-то, кто пытался избежать обвинений в том, что он "марионетка России". Теперь, если он снова не противостоит этому, это станет большой проблемой" - отметил источник, который формирует украинский план.

Победа Трампа и война в Украине - последние новости

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался о помощи Украине после инаугурации Трампа. По его словам, новый глава Белого дома не пойдет на уступки Москвы.

Как сказал Подоляк, Трамп захочет показать силу США остальному миру, включая Россию и ее союзников.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом уже готовится. По его словам, возможные будущие контакты на уровне лидеров уже обсуждались.