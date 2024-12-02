Политика Команда Трампа изучает "План победы", капитуляции не будет, - Зеленский

2024-12-02 22:15

 

Команда Дональда Трампа изучает украинский план победы, подчеркнув, что капитуляции со стороны Украины не будет.

Об этом в интервью Kyodo News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что война в Украине достигла критической точки, и возникает вопрос, продолжит ли Вашингтон поддержку Киева после инаугурации Трампа.

"Они изучают план, и мы их услышим. Но капитуляции со стороны Украины не будет. Это факт, и я думаю, что он это понимает", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что рассчитывает на дополнительные переговоры с новоизбранным президентом США, чтобы подробнее объяснить некоторые аспекты.

Напомним, что ранее Зеленский заявлял, что война в Украине может завершиться в следующем году, если удастся реализовать план победы. Выступая 16 октября в Верховной Раде, он отметил, что все зависит от поддержки международных партнеров.

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