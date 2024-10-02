Экономика В Украине состоялся первый аукцион по продаже земли

2024-10-02 12:30

В Украине прошел первый земельный аукцион в рамках проекта Земельный банк. Об этом сообщил министр агрополитики Виталий Коваль в Telegram.



За участок более 115 га в Винницкой области на торгах соревновались 14 участников.



"Победная ставка на ее аренду - более 3 млн гривен", - рассказал Коваль.



Согласно информации Прозорро.Продажи, победитель - фермерское хозяйство Гичак Я.К.



"В общей сложности сегодня Фонд госимущества на платформе Прозорро.Продажи проведет 16 земельных аукционов. До конца года ФГИУ планирует выставить на электронные торги почти 100 тысяч гектаров государственных с/х земель в 20 областях Украины", - отметил министр.



Напомним, с 1 октября стартуют первые онлайн-аукционы в рамках проекта Земельный банк, открывающие возможность аренды государственных земель.



Как известно, рынок земли в Украине был открыт 1 июля 2021 года. Первые два с половиной года покупать сельскохозяйственную землю могли только физические лица - граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.