Экономика Новости об устойчивом к вакцине штамме COVID обрушили мировые цены на нефть

2021-11-26 20:45

Мировые цены на нефть эталонных марок завершают рабочую неделю существенным снижением из-за тревог по поводу ослабления спроса в связи с обнаружением нового варианта коронавируса, а также опасений об избытке предложения после того, как ряд стран высвободили нефть из резервов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $3,21 (3,90%) – до $79,01 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на $3,47 (4,43%) – до $74,92 за баррель.

Сейчас спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $4,09 в пользу Brent.

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В Газпроме придумали новое пояснение подорожанию газа в ЕС, которое сами спровоцировали 2021-11-25 15:47
Второй транш кредита МВФ: Сегодня на счета Кабмина поступят почти 700 млн долларов 2021-11-23 09:40