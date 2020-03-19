Экономика После рекордного обвала нефть на мировых рынках начала дорожать

2020-03-19 15:46 267

Мировые цены на нефть эталонных марок начали расти после рекордного обвала накануне. Об этом свидетельствуют данные торгов 19 марта.

Так, майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $1,29 (5,18%) – до $26,17 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $2,36 (11,33%) – до $23,19 за баррель.

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А спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $2,98 в пользу Brent.

Накануне нефть марки Brent преодолела психологически важный рубеж и опустилась ниже $25 за баррель. В последний раз нефть этого сорта находилась на таком уровне в мае 2003 года.

Ранее на этой неделе нефть начала падать на фоне фактического обнуления ставки Федеральной резервной системой США. Руководство ФРС приняло решение снизить целевой диапазон ставки до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.

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