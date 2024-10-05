ВОЙНА В Украине В Украине ввели новые правила продажи автомобилей: что нужно знать водителям

2024-10-05 10:30

 

В Украине ввели новые правила продажи автомобилей: что нужно знать водителям

Кабинет министров Украины принял важное решение по усовершенствованию процедуры комиссионной торговли транспортными средствами. Новое постановление, принятое 1 октября, обязывает торговые организации указывать реальную стоимость автомобиля при заключении договора купли-продажи.

Об этом сообщается на на сайте МВД.

По словам Начальника Главного сервисного центра МВД Украины Николая Рудыка, это изменение направлено на борьбу с практикой занижения оценочной стоимости транспортных средств. Ранее это приводило к значительным потерям поступлений в государственный бюджет. Теперь при продаже легкового автомобиля, если это вторая и последующая продажа в календарном году, необходимо подавать оценку стоимости транспортного средства или выписку из сайта Минэкономики о среднерыночной цене. Для грузовиков требуется только оценка стоимости.

Новые правила также уточняют налоговые обязательства:

  • продажа первого легкового автомобиля в течение года не облагается налогом,
  • продажа второго ТС облагается налогом по ставке 5%,
  • продажа третьего и последующих - 18%,
  • для грузовых автомобилей ставка налога составляет 5% при первой продаже и 18% при второй и последующих.

Рудык подчеркнул, что эта инициатива позволит значительно увеличить поступление в государственный бюджет. Для контроля за соблюдением новых правил проходит доработка реестра, а также налаживается сотрудничество с Фондом государственного имущества и Государственной налоговой службой Украины.

Важно отметить, что в случае указания заниженной стоимости автомобиля в договоре купли-продажи работники сервисного центра МВД будут отказывать в предоставлении услуги. Материалы будут направлены в правоохранительные органы, налоговую службу и Фонд госимущества для дальнейшего расследования.

Для обеспечения прозрачности процесса, на сайте Главного сервисного центра МВД будет размещена подробная информация об оценке стоимости автомобилей и процедуре ее проведения. Оценка стоимости будет осуществляться Экспертной службой МВД и уполномоченными субъектами оценочной деятельности.

Директор ГНИЭКЦ МВД – руководитель Экспертной службы МВД Сергей Крымчук пояснил, что для определения "рыночной стоимости" автомобиля эксперты используют "Бюллетень автотовароведа", который обновляется каждые два месяца. Стоимость определяется с учетом разных факторов, включая пробег, техническое состояние и комплектацию автомобиля.

Стоит отметить, что на август 2024 года в Украине функционирует около 3500 субъектов, осуществляющих торговлю транспортными средствами, из которых примерно 1200 — это торговые организации, занимающиеся комиссионной продажей. С декабря 2022 года в Украине было заблокировано более 1000 субъектов хозяйствования за нарушение Правил торговли.

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