Жизнь В Украине обновили возрастные ограничения для водителей: кто не сможет сесть за руль

2024-10-06 13:30

В Украине действуют четкие возрастные ограничения для водителей разных категорий транспортных средств, о чем напомнило Министерство внутренних дел. Эти правила являются ключевыми для обеспечения безопасности на дорогах и минимизации рисков, связанных с управлением транспортными средствами.

Согласно информации, обнародованной пресс-службой Главного сервисного центра МВД в Телеграм-канале, возрастные ограничения варьируются в зависимости от типа транспортного средства. Для получения прав категории "А" (мотоциклы, скутеры и мопеды) установлен минимальный возраст 16 лет. Однако, важно отметить, что хотя подготовку к экзаменам можно начинать раньше, сдавать теоретический экзамен разрешается только после достижения совершеннолетия.

Для управления легковыми и грузовыми автомобилями (категории "В" и "С" до 7,5 тонн) установлен возрастной порог в 18 лет. С 19 лет граждане могут получить права на управление транспортными средствами с тяжелыми прицепами (категории "ВЕ" и "СЕ").

Самые высокие требования по возрасту установлены для водителей автобусов и микроавтобусов (категория "D") - с 21 года. Это связано с повышенной ответственностью за перевозку пассажиров.

Эти правила разработаны с учетом международного опыта и направлены на то, чтобы обеспечить достаточный уровень зрелости и ответственности водителей. Они также учитывают сложность управления различными типами транспортных средств и потенциальные риски, связанные с каждой категорией.

Эксперты по безопасности дорожного движения подчеркивают, что такие возрастные ограничения являются важным элементом общей системы безопасности на дорогах. Они позволяют молодым водителям постепенно приобретать опыт, начиная с менее сложных транспортных средств и переходя к более сложным с возрастом.

МВД также напоминает, что помимо возрастных ограничений, для получения водительских прав необходимо пройти соответствующее обучение, сдать теоретические и практические экзамены, а также регулярно проходить медицинские осмотры для подтверждения способности управлять транспортным средством.