Мир Крупнейший банк Кипра закрыл почти 20 тысяч счетов, принадлежавших гражданам рф

2024-10-07 13:32

Крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus закрыл почти 20 тысяч счетов, принадлежавших клиентам из рф. Финорганизация сохранила счета только для людей пенсионного возраста. Об этом заявил представитель банка Карен Ле Канну, передает Frank Media.

Он отметил, что Bunk of Cyprus начал санацию клиентского портфеля еще с 2014 года, когда против россии были введены санкции в ответ на оккупацию Крыма. Тогда на россиян приходилось 4% клиентского портфеля, теперь эта доля составляет только 0,4%.

Чиновник добавил, что при принятии решения о том, каким клиентам закрыть счет, банк руководствовался "международными стандартами комплаенса" и собственной политикой по укреплению рисков.

"В целом банк придерживается осторожного подхода, чтобы заблаговременно защитить свою репутацию и интересы клиентов и акционеров", - подчеркнул он.

Ле Канну сообщил, что финансовая организация готова рассматривать возможные отношения с гражданами россии, которые законно проживают на территории Европы, не находятся под санкциями и ведут допустимую деятельность в секторах, отвечающих политике банка.