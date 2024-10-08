ВОЙНА В Украине Стали известны детали сегодняшнего удара рашистов по Харькову

2024-10-08 13:35

Рашисты нанесли удар по Индустриальному району Харькова. Есть раненые гражданские. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

"По предварительной информации, повреждено гражданское производство. Данные проверяются", - написал он.

Чуть позже он добавил, что по предварительным данным медиков экстренной помощи, по меньшей мере 16 человек получили ранения. Среди них – ребенок 16 лет. Три человека в тяжелом состоянии.

При этом тип вооружения, из которого ударили оккупанты, еще устанавливается.