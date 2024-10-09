ВОЙНА В Украине "С этим нужно считаться": военный раскритиковал идею окончания войны по линии фронта

2024-10-09 20:04

Ранее о возможности такого сценария писал ряд западных СМИ.

Идею завершения войны по линии фронта в интервью "Армия TV" раскритиковал заместитель командира 43-й отдельной механизированной бригады, Герой Украины Олег Грудзевич.

"Надо думать, что скажут те люди, которые потеряли своих родных на этой войне, начиная с 2014 года. И как мы будем смотреть в глаза родителям, матерям тех ребят, которые легли за землю нашу. Если мы пойдем на переговоры по линии, которая сейчас. Это нужно учитывать. Возможно некоторые отдельные политики с целью заработать рейтинг и нагнетают эту тему. Но военно-политическое руководство, как и было в 2022 году - выход на границы 1991 года. Пока ничего не изменилось", - сказал Гудзевич.

Он также рассказал, как видит окончание войны лично: "Это как минимум выход на границы 1991 года, Крым наш, Донецкая и Луганская область наши, русских здесь нет. Они к нам не лезут, они нас боятся. У нас сильная армия, объединенное государство".

Прекращение войны по линии фронта: что об этом говорит западная пресса

По информации Financial Times, сейчас как на Западе, так и в Украине настроения относительно формата окончания войны меняются. На фоне проблем на фронте и приближения третьей зимы, считают журналисты, Украина приходит к тому, что война может закончиться потерей территорий. Однако, считают журналисты, Киеву не хватает поддержки даже для достижения этой цели.

Между тем испанская газета El Pais отмечает, что Запад начал более агрессивно давить на Киев, чтобы тот пересмотрел свои запросы относительно условий окончания войны. Одной из причин этого разворота, считают журналисты, была неудачная поездка Зеленского в США.

Между тем Newsweek взяли интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он также высказался о предпосылках для мирных переговоров. Среди условий, он напомнил недавние слова Путина о полном выходе украинских войск из четырех областей - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.