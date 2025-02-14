ВОЙНА В Украине Смертельное ДТП под Покровском: следствие завершено, военному грозит до десяти лет тюрьмы

2025-02-14 10:27

Военнослужащий предстанет перед судом за смертельное ДТП в Донецкой области, в котором погибли три человека, в том числе 12-летний мальчик. Об этом информирует пресс-служба ГБР.

"Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего, совершившего смертельное ДТП в Покровском районе Донецкой области. Из-за аварии погибли три человека, среди них 12-летний мальчик", - отметили в сообщении.

Обвинительный акт был направлен в суд.

Смертельная авария произошла 11 сентября 2024 года около шести часов утра в районе выезда на автотрассу с улицы Шахтерской славы города Родинское Покровского района.

Отмечается, что военнослужащий двигался на служебном автомобиле по второстепенной дороге. При выезде из города он не остановился и врезался в автомобиль ВАЗ, двигавшийся по автотрассе.

В результате столкновения водитель ВАЗ погиб на месте. Также несовместимые с жизнью телесные повреждения получили пассажиры - женщина и 12-летний мальчик.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.