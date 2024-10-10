ВОЙНА В Украине Прокурор МУС Карим Хан заявил, что рашистам придется ответить за казни гражданских и военнопленных

2024-10-10 08:26

Случаи смертной казни гражданских и военнопленных украинцев могут подпадать под юрисдикцию Международного уголовного суда как безнаказанное действие. Об этом заявил прокурор МУС Карим Хан, передает Укринформ.

"Нельзя без суда и следствия казнить гражданского или военнопленного, сложившего оружие", - отметил он.

Отвечая на вопрос, несут ли рашисты ответственность за военные преступления, совершенные иностранными наемниками под их руководством, прокурор МУС сказал: "Любой участвующий в боевых действиях - непосредственно военнослужащие или другие лица, имеющие определенные обязанности, не должны думать, что может найти способ обойти фундаментальный принцип, закрепленный в Женевской конвенции".

Отвечая на вопрос, ожидаются ли вскоре новые ордера ареста за совершение военных преступлений в Украине, Хан напомнил об изданных ранее шести ордерах против российских высших должностных лиц и отметил, что работа в этом направлении продолжается.

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