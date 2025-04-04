Политика После визита Нетаньяху Венгрия официально выходит из договоров по Международному уголовному суду

2025-04-04 12:29

Венгрия официально инициирует выход из Международного уголовного суда, после того как премьер-министр Виктор Орбан подписал соответствующее постановление, сообщает Index.

Правительство заявляет, что суд стал "политическим органом и больше не соответствует своим первичным целям". Шаг сделан на основании решения Министерства юстиции, которое указывает на неприязнь к действиям МУС, в частности, процессу против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Согласно правительственному постановлению №1090/2025, Венгрия приостанавливает свое участие в уставе Международного уголовного суда и соответствующих соглашениях. Министр иностранных дел Петер Сийярто получил поручение от правительства для осуществления необходимых юридических шагов для начала процесса выхода.

Решение принято в день приезда в Венгрию израильского премьер-министра.

Вместо этого международный юрист Латтман Тамаш отметил, что это решение является преимущественно "коммуникационным шагом" венгерского правительства.

В ноябре 2024 года МУС выдал ордер на арест Нетаньяху по обвинениям в военных преступлениях, совершенных во время конфликта в Газе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался выполнять этот ордер, назвав решение суда "политически мотивированным" и пригласив Нетаньяху с официальным визитом в Будапешт. Позже стало известно, что ​Венгрия планирует объявить о выходе из МУС.