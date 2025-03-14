Мир Экс-президента Филиппин арестовали по ордеру Международного уголовного суда

2025-03-14 09:29

Полиция Филиппин арестовала бывшего президента Родриго Дутерте после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест, обвиняя его в преступлениях против человечности, сообщает BBC.

Дутерте был задержан в аэропорту столицы Филиппин Маниле сразу по прибытии из Гонконга. 79-летний политик ранее заявлял, что готов сесть в тюрьму, комментируя сообщение о возможном аресте.

Обвинения касаются периода президентства Дутерте (2016-2022 годы): тогда он проводил жесткую кампанию по борьбе с наркобизнесом. В результате этой кампании погибли тысячи человек.

В декабре 2016 года Дутерте впервые признался, что лично убивал подозреваемых в причастности к распространению наркотиков. 

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