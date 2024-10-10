ВОЙНА В Украине Еще семеро украинских детей эвакуированы с временно оккупированной Херсонщины

2024-10-10 09:31

Еще семь детей спасены из временно оккупированной Херсонщины. Это три мальчика и четыре девочки в возрасте от 7 до 17 лет, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин в Telegram.

"Дети прошли ад российской оккупации - безосновательные обыски и опасность. Военные врывались в их дома, угрожали семьям и пытались выселить. Оккупационные власти неоднократно требовали записать детей в русские школы и получить российские паспорта", - написал он.

В настоящее время дети уже находятся в безопасном месте, где получают необходимую помощь.

С начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 217 детей из Херсонской области.

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