ВОЙНА В Украине Военные КНДР уже участвовали в боях против ВСУ на Курщине – Генштаб

2024-11-25 19:15

 

По данным Генштаба ВСУ, в Курской области России находятся более 11 тысяч северокорейских военных, и они уже участвовали в боях против Сил обороны Украины.

Источник: начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич в эфире телемарафона, цитирует "Радио Свобода"

Детали: Также Баргилевич уточнил, что представляют собой военнослужащие КНДР, которых уже Россия перебросила на Курщину.

Прямая речь Баргилевича: "Это в основном подразделения общевойсковые.

Они под видом коренного населения Дальнего Востока. С соответствующими документами. Подготовлены, чтобы вести операции в Европейской части".

Что предшествовало: Национальная разведка Южной Кореи сообщала, что северокорейские военные, которых ранее отправили в Россию, находятся в Курской области и "уже ведут боевые действия" против Украины.


По данным Bloomberg, Северная Корея может отправить в общей сложности до 100 тысяч своих военных для поддержки войны России в Украине.

Предыстория:

  • 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди северокорейских военных, воюющих на стороне РФ на Курщине уже есть потери.
  • За третий квартал 2024 года в Россию приехало рекордное количество граждан Северной Кореи, которые указали целью поездки обучение на фоне сообщений о переброске солдат КНДР для участия в войне против Украины.
  • В Госдепе США заявили, что успех России на поле боя с использованием северокорейских военных будет зависеть от уровня их интеграции в российскую армию.
  • На прошлой неделе в США подтвердили, что северокорейские войска впервые участвовали в боевых действиях в Курской области.
  • Кроме того, по данным The New York Times, 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск готовится начать масштабное контрнаступление в Курской области.
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