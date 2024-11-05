ВОЙНА В Украине В Пентагоне сказали, изменится ли ситуация на Курщине из-за солдат КНДР

2024-11-05 22:15

 

Представитель Пентагона подчеркнул, что многое зависит только от того, как РФ решит использовать этот северокорейский контингент, и "насколько хорошо они интегрированы, каков у них боевой опыт".

Размещение в Курской области до 12 тысяч северокорейских военных для поддержки российской армии может повлиять на ситуацию в регионе. Об этом в понедельник, 4 ноября, заявил спикер Министерства обороны США генерал-майор Патрик Райдер.

Представитель Минобороны США отметил, что ответ российского военно-политического руководства на начало курской операции украинской армии в первые дни наступления был "очень запутанным" с точки зрения попыток выбить ВСУ из области.

"Они не смогли оттолкнуть украинцев далеко. Они вернули некоторые дополнительные территории, но ничего, что мы отнесли бы к категории значительных", - сказал Райдер.

В то же время он отметил, что перемещенные в Курскую область северокорейские силы "с точки зрения боевой способности может иметь значительное значение".

Вместе с тем представитель Пентагона обратил внимание, что многое будет зависеть "от того, как эти силы будут использованы, как они интегрированы в российское командование и управление".

Кроме того, он заявил, что закаленные в боях воины ВСУ, скорее всего, будут продолжать операцию в Курской области, в том числе по содержанию территории, взятой под контроль.

"А так - увидим. Тем временем мы продолжаем очень тесно консультироваться с нашими союзниками и партнерами", - добавил генерал-майор США.

Как сообщалось, что северокорейские войска вступили в бой с ВСУ на Курском направлении. Силы КНДР попали под обстрел.

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