ВОЙНА В Украине Расстрел украинских военнопленных на Курщине признан грубым нарушением Женевской конвенции

2024-10-14 08:23

Офис Генерального прокурора начал уголовное производство по вероятному расстрелу девяти украинских военнопленных на Курщине. Об этом проинформировал Генпрокурор Андрей Костин.

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и международным преступлением.

В настоящее время начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

"Делаем все, чтобы идентифицировать и наказать всех виновников преступлений, которые страна-агрессор совершает против Украины и украинцев", - отметили в сообщении.

Напомним, в ВСУ сообщили, что враг прорвал украинскую оборону в одном из населенных пунктов Курской области, зашел в тыл и вступил в бой с группой операторов дронов. Жестокий бой, к сожалению, закончился гибелью украинских воинов.

subscriber subscriber

Еще по теме

Названа реальная причина массовой кражи украинского зерна рашистами

2024-09-26 13:35

Офис генпрокурора начал расследование жестокой казни украинского бойца рашистами

2024-09-18 12:30

Расстрелявшие безоружных украинских военных в районе Авдеевки уже ликвидированы

2023-12-04 11:33

Алексей Симоненко уволился с должности заместителя генерального прокурора

2023-01-24 13:35

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

видео В рф на военном аэродроме произошел пожар, уничтожен военно-транспортный самолет Ту-134 — ГУР

2024-10-14 16:48

ВСУ могут уйти из Курской области в ближайшие недели, - аналитик BILD

2024-10-14 16:05

В Запорожской области партизанское сопротивление оккупантам стало более результативным

2024-10-14 12:28

За неделю рашисты применили против Украины 900 авиабомб, более 40 ракет и 400 ударных дронов

2024-10-14 10:27
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

видео В рф на военном аэродроме произошел пожар, уничтожен военно-транспортный самолет Ту-134 — ГУР 2024-10-14 16:48
ВСУ могут уйти из Курской области в ближайшие недели, - аналитик BILD 2024-10-14 16:05
В Запорожской области партизанское сопротивление оккупантам стало более результативным 2024-10-14 12:28
За неделю рашисты применили против Украины 900 авиабомб, более 40 ракет и 400 ударных дронов 2024-10-14 10:27