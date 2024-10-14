ВОЙНА В Украине Расстрел украинских военнопленных на Курщине признан грубым нарушением Женевской конвенции

2024-10-14 08:23

Офис Генерального прокурора начал уголовное производство по вероятному расстрелу девяти украинских военнопленных на Курщине. Об этом проинформировал Генпрокурор Андрей Костин.

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и международным преступлением.

В настоящее время начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

"Делаем все, чтобы идентифицировать и наказать всех виновников преступлений, которые страна-агрессор совершает против Украины и украинцев", - отметили в сообщении.

Напомним, в ВСУ сообщили, что враг прорвал украинскую оборону в одном из населенных пунктов Курской области, зашел в тыл и вступил в бой с группой операторов дронов. Жестокий бой, к сожалению, закончился гибелью украинских воинов.