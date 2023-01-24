Политика Алексей Симоненко уволился с должности заместителя генерального прокурора

2023-01-24 13:35

Алексей Симоненко уволился с должности заместителя генерального прокурора по собственному желанию. Об этом сообщает Офис генерального прокурора во вторник, 24 января.

"Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко", – говорится в коротком сообщении.

Ранее сообщалось, что Алексей Симоненко был в 10-дневном отпуске в испанской Марбелье, несмотря на прямой запрет президента Владимира Зеленского.

Накануне нардеп Ярослав Железняк сообщил об увольнении заместителя генпрокурора Алексея Симоненко.

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документ Заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку 2023-01-24 14:32
Алексей Симоненко уволился с должности заместителя генерального прокурора 2023-01-24 13:35