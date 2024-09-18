ВОЙНА В Украине Офис генпрокурора начал расследование жестокой казни украинского бойца рашистами

2024-09-18 12:30

По делу о вероятной казни украинского военнослужащего рашистами предварительно удалось установить изображенное на фотографиях место совершения преступления в г. Новогродовка Покровского района Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Как отметил начальник управления Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису Генпрокурора Денис Лысенко, сейчас проводят необходимые следственные действия с целью установления обстоятельств преступления.

"Пытаемся установить точное время, потерпевшее лицо, а также лиц, причастных к совершению этого преступления", - отметил Лысенко.

Кроме непосредственных исполнителей, следствие будет собирать информацию и относительно командиров.

"К сожалению, такие случаи носят системный характер. На сегодняшний день правоохранительными органами начаты 36 уголовных производств по фактам возможной казни военнопленных на поле боя непосредственно после попадания в плен. Исследуются обстоятельства казни 84 украинских защитников", - сообщил Лысенко.

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