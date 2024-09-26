ВОЙНА В Украине Названа реальная причина массовой кражи украинского зерна рашистами

2024-09-26 13:35

Ущерб от кражи украинского зерна рашистами превышает 30 миллиардов гривен, но эта сумма не является окончательной, заявил Юрий Белоусов, руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях войны Офиса генпрокурора.

Враг фактически шантажирует мировое сообщество, создавая реальную угрозу голода для других стран, цитирует Белоусова Офис генпрокурора в Telegram.

По его словам, из-за ударов по зерновой и портовой инфраструктуре под угрозой оказались страны Африки и Азии, получавшие украинское зерно, поскольку Украина остается одним из ключевых поставщиков в рамках Всемирной продовольственной программы.

Генпрокуратура выделила два периода атак россии на агропромышленную инфраструктуру, имеющую привязку к зерновому соглашению. До ее подписания обстрелы производились из артиллерийских систем в прифронтовых зонах.

«После того как Украина отказалась от угрожающих условий страны-агрессора, масштабы ударов начали расширяться. В первую очередь, целью стала Одесса и Одесская область, которая имеет наиболее мощную и развитую инфраструктуру», - добавил Белоусов.

московия начала применять различные средства поражения, в частности шахеды, Искандеры, тактические авиационные ракеты, а также ракеты морского и наземного базирования.

Юрий Белоусов подчеркнул, что россия хочет лишить украинцев средств к существованию, пытаясь похитить зерно, а если это не удается, уничтожить его.

Он также добавил, что на сегодняшний день убытки от присвоения зерна предварительно оцениваются более чем в 30 миллиардов гривен.