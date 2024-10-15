Жизнь В Украину идут первые заморозки: где и когда существенно похолодает

2024-10-15 20:04

Поначалу станет прохладно в западных областях.

В Украине уже на этой неделе в ночное время заморозки могут быть уже не только на почве, но и в воздухе. Впрочем, днем будет достаточно теплой

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в комментарии "УНИАН".

По ее словам, на этой неделе будет идти погода без осадков и будут прояснения, но ожидается снижение температуры из-за изменения синоптической ситуации. В частности, начинает меняться направление ветра, поэтому поступит более прохладная воздушная масса.

"Сначала ночью против 16 октября заморозки в западных областях. А ночью против 17-го и 18-го – уже в большинстве областей. Кроме, юга и востока. Ожидаем заморозки не только на почве, а кое-где даже в воздухе. Потому что, в принципе, такая достаточно прохладная воздушная масса будет", — подчеркнула Птуха.

Дневные максимумы, говорит синоптик, сильно не будут отличаться. Они как были, так и остаются до +12°.

"Самое прохладное, традиционно, в Карпатах, на высокогорье Карпат. В ночные часы 16-17 октября 0-3°, днем +4-9°. То есть там остается самая прохладная ячейка", — рассказала Птуха.

Во второй половине недели заморозки могут находиться в западных, центральных и северных областях. По ее словам, не исключено, что с 19 октября антициклон будет ослабевать, поступит другая воздушная масса и температура будет повышаться, а заморозки будут отступать.

"От 20 числа уже, хоть ночью и будет +2-8°, но по крайней мере уже без заморозков", — сказала она.

Как сообщалось, в Карпатах ударили первые морозы и выпал снег. На горе Поп Иван стало гораздо прохладнее.