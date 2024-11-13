ВОЙНА В Украине Разрушение дамбы в районе Курахово: подлый план врага не сработал из-за особенностей водохранилища

2024-11-13 09:35

В Донецкой области после повреждения Терновской дамбы водохранилища возле города Курахово продолжает прибывать вода, однако подтопление домов пока не фиксировалось. Об этом сказал начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун в комментарии СМИ.

"Так нам и не удалось выехать и сделать обследование этой дамбы. Вода продолжает ниже Терновской плотины прибывать. Связывался с коллегами. Критической ситуации нет, подтопленных домов пока нет", - рассказал он.

По его словам, россияне пытались повредить дамбу УАБами в течение трех месяцев. Несмотря на разрушение, вся вода из водохранилища не вытечет.

"Дамба так построена, что все зеркало водоема не может слиться. Там есть критический уровень водоема, который может слиться, и есть тот уровень, который остается", - пояснил Падун.

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