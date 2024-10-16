Экономика Еврокомиссия выделяет 3 млн евро для работы МАГАТЭ на украинских АЭС

2024-10-16 20:48

Европейская Комиссия предоставляет 3 миллиона евро для работы мониторинговых миссий МАГАТЭ на атомных электростанциях Украины, которые могут быть использованы, в частности, и для миссий на подстанциях, критичных для обеспечения работы АЭС.

Об этом пишет Рубрика, ссылаясь на Министерство энергетики Украины.

Соответствующие средства выделяются в рамках Европейского инструмента международного сотрудничества в сфере ядерной безопасности, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон во время заседания Совета министров ЕС.

«Российские атаки на критически важные для работы украинских АЭС подстанции создают серьезные угрозы. Мы поддерживаем работу миссий МАГАТЭ на таких подстанциях, и для обеспечения соответствующих потребностей выделяем 3 млн. евро», — отметила она.

Кадри Симсон заверила, что ЕС будет продолжать и дальше поддерживать украинский энергосектор, в частности в подготовке и прохождении будущей зимы.

Герман Галущенко в свою очередь поблагодарил партнеров за помощь, которая продолжает оказываться как оборудованием, так и финансово.

«Мы готовимся к еще одной сложной зиме, ведь уровень и интенсивность российских атак растут. В то же время благодаря, в частности, и вашей поддержке, оказываемой как напрямую оборудованием, так и через механизмы Фонда поддержки энергетики Украины, мы имплементируем концепцию децентрализованного распределенного поколения, устанавливаем газовые турбины и газопоршневые установки, которые помогут нам обеспечить электро- и теплоснабжение в случае отключений электроэнергии», – отметил министр.

Глава Минэнерго отметил, что важную роль для балансировки системы во время ОЗУ также будет играть импорт электроэнергии, и выразил надежду на скорейшее принятие решения ENTSO-E по увеличению максимальной пропускной способности импорта электроэнергии из стран Европейского Союза.

Резюмируя, глава Минэнерго призвал европейских министров обсудить ужесточение санкций в отношении агрессора, которые бы заставили Россию прекратить атаки против гражданской энергетической инфраструктуры.